Gilets jaunes : une manifestation interdite ce samedi à Lens

Trois personnes originaires de Divion et Rouvroy ont déposé le 5 août dernier une déclaration de manifestation, pour ce samedi 14 septembre dans le centre-ville de Lens (Pas-de-Calais), de 13 heures à 22 heures, a-t-on appris de la préfecture du Pas-de-Calais qui vient d'interdire par arrêté ce rassemblement.



Reçues par les autorités, ces personnes "ont déclaré vouloir organiser une manifestation nationale et internationale, regroupant, selon leurs dires, des manifestants venant de la France entière et du monde, ils escomptent mobiliser entre 3000 et 10.000 personnes", indique la préfecture dans un communiqué, qui précise que "rien" n'avait été prévu par les organisateurs "en matière de sécurité et de secours à personnes".

Appels à l'affrontement

Selon les autorités préfectorales, ces derniers, qui se revendiquent du mouvement des Gilets jaunes et qui n'ont "aucune expérience" dans l'organisation de manifestations, ont par ailleurs appelé à bloquer le centre de Lens ainsi qu'"une bonne partie de la ville", et "à l'affrontement avec les forces de l'ordre".



Une présence policière renforcée et des contrôles préventifs aux abords de la commune sont annoncés ce samedi 14 septembre.