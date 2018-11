Hommage à Théo avant le match Lens-Grenoble

La piste criminelle désormais envisagée

Des applaudissements continus, pendant une minute, ont envahi le stade Bollaert-Delelis. Les supporters lensois ont rendu hommage à Théo, l'adolescent disparu en mai dernier. Son corps sans vie a été retrouvé au début du mois dans un local industriel désaffecté de Lens.Des photos du jeune garçon étaient diffusées sur les écrans géants du stade, et une banderole du kop Sang et Or "A jamais un ange de plus dans nos coeurs. RIP Theo!" a été déployée. L'ensemble de l'équipe a remis un maillot dédicacé à la mère de Théo.L'adolescent avait 14 ans la nuit de sa disparition . Sa mère l'a aperçu pour la dernière fois dans la nuit du 26 au 27 mai, vers 5h30, alors qu'il rentrait de boîte de nuit. Il a raccompagné un de ses amis à son domicile et sa trace a été perdue.Ce sont des jeunes "explorateurs urbains" qui ont découvert le corps, le 2 novembre dernier, alors qu'ils visitaient une ancienne boulangerie industrielle lensoise, à quelques dizaines de mètres du domicile des parents.L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Lille mais "ne permet toujours pas de savoir comment Théo est mort", affirme à l'AFP une source proche du dossier. Aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment, alors que la piste criminelle est désormais envisagée. "Là où on était à 90% sur des faits accidentels, on est maintenant à 50-50", rapporte le parquet.Des fleurs et mots d'hommages s'accumulent devant la boulangerie où a été retrouvé le corps. La semaine prochaine, de nouvelles analyses sont prévues.