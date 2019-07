INSOLITE. Lens - Gosnay : connaissez-vous le bus-piscine ?

Benedetto Bufalino, le bus piscine, 2019 (Drone by Romain Hayem)

© Pidz / Euralens

"Je ne peux pas, j'ai bus-piscine !". C'est l'excuse à la mode dans le bassin minier. Cet été, un bus très original réaménagé en piscine sera installé à Gosnay et Lens (Pas-de-Calais) dans le cadre de l'anniversaire des 10 ans d'Euralens. Couché sur le flanc, comme s'il avait eu accident, le bus accueille un vrai basssin avec des vrais baigneurs/Il mesure dix mètres de long (1,50 m de profondeur) et est accessible au public gratuitement. L'eau y est à 27°C. "C'est un espace de bien-être et créateur de lien social" que l'on doit à un artiste lyonnais : Benedetto Bufalino Le bus-piscine était à Hénin-Beaumont fin juin, est actuellement à Gosnay (jusqu'au 14 juillet) et enfin à Lens (du 15 au 25 août). Il rencontre un gros succès ces derniers jours.Humour et poésie. Benedetto Bufalino s'attache à des « électrochocs visuels » entre le banal et l’étrange, la sculpture et l’objet fonctionnel. Il a déjà reconverti une Fiat en friterie, une cabine téléphonique en aquarium, un camion à béton transformé en boule à facettes...