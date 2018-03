La Joconde au Louvre-Lens ? La ministre de la Culture en déplacement dans la région pour en discuter

"L'image la plus connue dans le monde"

Lessont plutôt favorables. Et Mona Lisa sourira peut-être bientôt... Après avoir indiqué début mars qu'elle étudiait "" le déplacement de la Joconde dans le Pas-de-Calais, la ministre de la Cultureest en déplacement ce mardi àpour aborder la question avec différents acteurs locaux.La ministre rencontrera notamment Sylvain Robert,Fabien Sudry,et Arnaud Desmaretz, président de la Fédération. Lesà cette idée en brandissant, lors du match contre le VAFC, un tifo à l'effigie de la Joconde, mise aux couleurs des Sang et Or... Ce transfert pourrait êtreau musée et à la région. "La Joconde attire chaque jour,parce qu'elle est probablement l'image la plus connue dans le monde", indiquait Sylvain Robert début février."Maintenant qu'il est autorisé d'espérer l'admirer ailleurs que dans son palais, offrons l'expérience de la Joconde d'abord aux Français." Le maire de Lens avait par ailleurs écrit à Emmanuel Macron pour plaider le déplacement de l'oeuvre mondialement connue.