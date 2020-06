Les joueurs du RC Lens retrouvent la Gaillette après trois mois de confinement

Les Sang et Or ont don centamé ce mercredi 24 juin une longue préparation de huit semaines, avant leur retour dans l'élite le 23 août, date de la première journée de la Ligue 1. Pas de ballon pour le moment. Cette première journée, celle des retrouvailles après trois mois de confinement, est consacrée au tests PCR et sérologiques pour détecter la présence possible de covid-19. Durant la semaine, les joueurs subiront aussi une batterie de tests physiques, qui permettront d'évaluer leur degré de forme après une coupure d'une longueur inhabituelle. Un entretien psychologique est possible également pour savoir comment les footballeurs lensois ont vécu cette période anxyogène. L'entraînement collectif sur les terrains de La Gaillette devrait démarrer lundi.

Eviter les blessures

Un protocole sanitaire et médical de reprise a été envoyé par la Ligue de football professionnel (LFP), le 26 avril, aux 40 clubs de L1 et L2. Elaboré par l'association des médecins des clubs professionnels de football (AMCFP), sous la direction du Dr Rolland, ce document de 25 pages constitue un guide pour les médecins de clubs qui peuvent l'adapter. Hormis le dépistage de la covid-19, ce programme vise à réathlétiser des sportifs de haut-niveau privés de compétition et d'entraînement depuis 3 mois. On a d'ailleurs vu que les blessures étaient nombreuses lors des championnats qui ont repris en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Angleterre.

Banza rempile

C'est donc masqués que les joueurs sont arrivés ce mercredi matin à La Gaillette. Franck Haise, confirmé dans son rôle d'entraîneur a retrouvé une grande partie de son groupe de la saison passée, à l'exception de Guillaume Gillet, Mouaad Madri et Vitor Costa, qui n'ont pas été conservés. Absence aussi, selon l'Equipe, de l'attaquant Jules Keita, toujours retenu en Guinée à cause du coronavirus.

Visé par plusieurs clubs, Simon Banza était également présent. Le jeune attaquant lensois (23 ans) a prolongé son contrat jusqu'en 2023. Cette saison, Banza a pris part à 24 matches, a inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives.

Pas de nouvelles têtes non plus pour cette reprise. Jonathan Clauss est toujours retenu en Allemagne avec son club actuel d'Arminia Bielefeld.Le gardien vénézuelien Wuilker Farinez lui devra pouvoir voyager depuis le Mexique, où il est bloqué, pour rejoindre la France.

Matches amicaux : le programme avance

Plusieurs matches amicaux auront lieu durant cette longue campagne de préparation. L'Equipe annonce que le Racing affrontera la Gantoise, le 21 juillet à Billy-Montigny, puis Genk lors de son stage en Belgique du 27 juillet au 1er août. Le Paris FC a indiqué qu'il affronterait le Racing le 5 août, dans un lieu à déterminer. Deux adversaires restent à trouver pour le 18 juillet et le 15 août.

Avec ces examens médicaux, les Sang et Or éviteront la chaleur de cette semaine qui marque leur retour.