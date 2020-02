Laura, 17 ans, tuée à coups de couteau à Sallaumines : où en est l'enquête ?

A Sallaumines, sur le lieu du drame ce mardi / © F.GILTAY

Hommages

Laura Bernard, 17 ans, a été tuée de quatre coups de couteau dans un parc au fond d'une impasse à Sallaumines (près de Lens dans le Pas-de-Calais). Deux au niveau du cou, deux au thorax. C'est ce qu'a révélé l'autopsie pratiquée vendredi dernier. On sait également à la suite de cet examen de corps que la jeune fille n'a subi aucune violence sexuelle.Depuis jeudi, de nombreuses personnes ont été auditionnées. La Police judiciaire de Lille, en charge de l'enquête, est déterminée à trouver le ou les auteurs de cet homicide dont on ne connaît toujours pas le mobile. Personne n'a été interpellé pour l'instant.Le décès de Laura Bernard a laissé sa famille et la commune de Sallaumines sous le choc. Un rassemblement (la marche blanche n'a pas été autorisée) est organisé ce samedi pour lui rendre hommage.Il aura lieu au stade Vaillant Couturier de Salaumines à 14h. Les participants sont invités à se munir de ballons jaunes ou blancs.Les obsèques de Laura Bernard auront lieu ce jeudi en l'église Saint-Vaast de Sallaumines. Une cagnotte a également été mise en ligne pour aider la famille. 145 personnes y avaient participé ce mardi midi.La mairie de Sallaumines a installé des troncs dans plusieurs bâtiments municipaux pour aider financièrement sa famille.