Lens : 150 personnes mobilisées pour une manifestation de Gilets jaunes

© MATTHIEU RAPPEZ - FRANCE 3

Controverse

"On ne lâche rien. Nous sommes le peuple avec des droits". C'est le slogan inscrit sur la banderole tenue en tête du petit cortège qui est parti vers 14 heures ce samedi d'un parking du stade Bollaert à Lens.Les organisateurs, originaires de Divion et Rouvroy, avaient appelé à un large rassemblement international, et escomptaient mobiliser plus de 3.000 personnes. Ils n'étaient finalement que 150 environ, selon leur propre décompte et celui de la police.Les manifestants devaient être dispersés après 17 heures. Aucun incident n'a été remarqué durant le mouvementLe parcours de cette manifestation avait dû être modifié par les autorités préfectorales, suite à une première déclaration de rassemblement qui faisaient passer le cortège en centre-ville, avec une durée de mouvement réclamée entre 13 heures et 22 heures.Dans un premier appel vidéo lancé fin août sur Facebook, l'un des organisateurs, qui invitai les participants à se vêtir de noir, souhaitaient "mettre la misère aux forces l'ordre". Des propos qu'il dit avoir regrettés depuis.La manifestation de ce samedi, finalement déroutée de son itinéraire initial et dont l'amplitude horaire a été réduite, s'est entièrement déroulée dans le calme, au rythme des "Macron démission !".