Lens : 40 personnes évacuées après une fuite de gaz, 500 foyers sans gaz le temps des réparations

#Lens, rue Paul Lafargue, tour Carel, grande résidence, fuite de gaz importante. Evacuation en cours ! Un large périmètre de sécurité mis en place. Evitez le secteur. pic.twitter.com/Et9gbM7Pzx — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) January 7, 2020

Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 20 heures mardi soir pour, rue Paul-Lafargue dans le quartier de la Grande-Résidence à Lens.qui ont ensuite été prises en charge dans une salle chauffée. La tour Carrel comporte 44 logements sur sept étages.: un homme ayant fait un malaise et deux autres, une femme et un homme, qui ont été légèrement blessés.Il n'a été rétabli que pour 700 d'entre eux.Selon les sapeurs-pompiers, aucun relogement n'est toutefois à prévoir.La police a mis en place un large périmètre de sécurité. Bailleur social et autorité municipale étaient également sur place.