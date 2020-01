Lens : l'ancien député-maire Guy Delcourt est décédé

Avec le décès de Guy Delcourt, #Lens perd un de ses plus grands serviteurs. Il aimait les Lensois et savait les défendre, son attachement au @RCLens et son combat pour l’implantation du @MuseeLouvreLens en sont les preuves. Sincères condoléances à sa famille et aux Lensois. pic.twitter.com/BsqcBeWILY — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) January 31, 2020

Maire de Lens de 1998 à 2013, Guy Delcourt est décédé ce vendredi 31 janvier à Arras. Né en région parisienne, il a fait toute sa carrière politique dans le Pas-de-Calais. "Il nous a quittés paisible, entouré de sa famille, à l'unité de soins palliatifs de l'hôpital des Bonnettes d'Arras. La date de ses funérailles sera communiquée ultérieurement", a expliqué son entourage.« C’est un combattant des valeurs humanistes et sociales qui nous quitte, a réagi Sylvain Robert, actuel maire de Lens. (...) Il exprimait ses convictions avec fermeté parfois avec rudesse, toujours avec sincérité, il avait une grande exigence de justice et d'égalité. Il s'exprimait avec liberté mais toujours avec fidélité. Ses derniers combats visant à améliorer les conditions de détention en prison et sa qualité de défenseur des droits sont significatifs de l’engagement qui a été le sien tout au long de sa vie.""C'est avec une grande tristesse que je viens d'apprendre le décès de Guy Delcourt, un camarade, un ami avec qui j'ai partagé les bancs de l'Assemblée nationale et du département du Pas-de-Calais", a réagi dans un communiqué le président du département du Pas-de-Calais, Jean-Claude Leroy (PS).Dans un tweet, la maire PS de Lille, Martine Aubry, s'est dite "profondément attristée". "Il a été l'homme de la renaissance de Lens, une ville à laquelle il a tout donné", a-t-elle écrit, évoquant "un homme d'une profonde humanité et de grande valeur".Guy Delcourt avait succédé à André Delelis comme premier magistrat de la ville de Lens et avait laissé son fauteuil de premie magistrat à Sylvain Robert en 2013. Au cours de son mandat, il a notamment négocié l'arrivée de l'antenne du louvre à lens.Député de 2007 à 2017, il a aussi été responsable national du Parti socialiste dans les années 2000. Il avait démissionné du PS en 2017.