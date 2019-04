Lens : un appel à témoins lancé après la disparition inquiétante d'un trentenaire

La police de Lens a lancé un appel à témoins pour aider à retrouver Ludovic Zandecki. Ce Lensois de 37 ans n'a pas donné signe de vie depuis près de deux mois et n'était pas chez lui, ce qui a inquiété ses proches qui ont alerté sa disparition au commissariat.



Ludovic Zandecki mesure près de 1m70, a les cheveux châtain et les yeux marrons. On ignore exactement quels vêtements il portait au moment de sa disparition.



Si vous disposez d'informations susceptibles d'aider les enquêteurs, vous pouvez joindre le commissariat de Lens au 03.21.13.51.23 (du lundi au vendredi, pendant les heures ouvrables) ou au 03.21.13.50.84.