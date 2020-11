Lens : ce que l'on sait sur les trois personnes retrouvées mortes à leur domicile

Des autopsies décisives en début de semaine prochaine

"On ne les a jamais vu"

Un accueil spécifique sera organisé au lycée Saint-Paul

Un couple d'une quarantaine d'années et leur fils âgé de 15 ans ont été découverts morts à leur domicile, rue du stade à Lens, le vendredi 6 novembre. Selon le procureur, la piste du "drame intra-familial" est privilégiée. En effet, aucune trace d'effraction n'a été relevée dans l'appartement. Seule trace de violence apparente, l'une des personnes a été découverte ligotée.Ce sont les pompiers qui ont constaté les décès vendredi. Ils avaient été appelés car les occupants de cet appartement situé au rez-de-chaussée ne répondaient plus aux appels. Les corps se trouvaient en "état de raideur cadavérique", ce qui peut laisser penser que le couple et l'adolescent étaient décédées depuis plusieurs jours.Une autopsie doit être pratiquée en début de semaine prochaine. Elle sera décivise pour préciser les circonstances et la date des décès. Des analyses toxicologiques seront notamment menées. C'est la brigade départementale du commissariat de Lens qui est chargée des investigations.Sur place, les riverains décrivent une famille très discrète. "On ne les a jamais vu. Leurs volets étaient toujours fermés, on ne savait même pas que des gens vivaient là", raconte un habitant qui vit juste en face de l'appartement où les trois personne ont été retrouvées.A Lens, c'est la stupeur qui prédomine ce samedi. "Les gens sont choqués, ils ne comprennent pas", note Pierre Mazure, l'adjoint au maire chargé de la sécurité. Celui-ci précise que le drame s'est déroulé dans "un quartier très calme, qui est un exemple à Lens".L'adolescent de 15 ans était scolarisé au lycée Saint-Paul à Lens. "Nous reçevons beaucoup d'appels d'élèves", indique Pierre Mazure, l'adjoint au maire.En concertation avec la mairie, l'établissement envisage de mettre en place des cellules psychologiques pour accompagner les élèves lors de leur retour à l'école lundi.