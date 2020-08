Lens : le corps calciné d'un SDF découvert lors d'une intervention pour un feu de sapin

Abri de fortune

Il était 23h40 vendredi soir lorsque les pompiers sont intervenus rue Denis-Cordonnier, à Lens, pour un feu de sapin, a indiqué le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Pas-de-Calais.Le sinistre a pu être rapidement maîtrisé au moyen d'une lance. Mais les pompiers ont découvert au pied de l'arbre calciné, "le corps d’un sans domicile fixe décédé". "Celui-ci a été pris en charge par les pompes funèbres", a communiqué le SDIS. "La police et un élu de la commune étaient sur les lieux".Selon Pierre Mazure, le maire-adjoint de la ville de Lens en charge de la sécurité, la victime ferait partie d'un petit groupe de SDF connus des habitants du quartier. "D’après le voisinage, ils auraient l’habitude de faire des barbecues ici, mais il faut attendre les résultats de l’enquête de police", a-t-il déclaré à nos confrères de La Voix du Nord Côté policier, on indique qu'un abri de fortune avait été installé sous le sapin et que deux sans domicile fixe y vivaient : la victime et une seconde personne qui n'avait pas encore été interrogée ce samedi matin. La piste accidentelle semble privilégiée à ce stade de l'enquête.