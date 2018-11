Lens : les analyses ADN confirment que le corps retrouvé dans une boulangerie désaffectée est bien celui de Théo

Rapport d'autopsie

Un trou dans la toiture de la boulangerie désaffectée à Lens. / © France 3

Les analyses de l'prélevé sur ledernier dans un bâtiment désaffecté àprouvent qu'il s'agit bien de, a-t-on appris auprès du parquet de Béthune qui confirme une information de La Voix du Nord L'adolescent deétait porté, après avoir passé une nuit en discothèque.Son corps en état de décomposition avancé avait été découvert par des jeunes qui pratiquaient l'urbex dans une boulangerie fermée depuis une dizaine d'années , située à proximité directe du domicile de la mère de Théo, chez qui il était passé à son retour de boîte de nuit.On ignore encore les causes et circonstances de la mort de l'adolescent, retrouvé dans ce bâtiment dont tous les accès étaient condamnés. A l'exception d'unapparent dans la toiture."On attend le rapport définitif du légiste qui n'a pas encore été transmis, on ne sait pas encore si l'origine du décès est accidentelle ou criminelle", indique ce mardi soir un magistrat du parquet de Béthune.Les premiers éléments constatés à l'examen du corps de la victime étaient cependant, avait fait savoir il y a quelques jours une source judiciaire, qui précisait toutefois qu'on en ignorait la cause.La brigade criminelle de lade Lille est chargée de l'enquête.