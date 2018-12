Lens : le corps de Théo Hallez sera inhumé mercredi

L'enquête suit son cours

Le corps de Théo Hallez sera bientôt inhumé.dans une boulangerie désaffectée de Lille et, la dépouille de l'adolescent de 14 ans a été restituée à sa famille et pourra être enterrée.Les funérailles religieuses se tiendront leà l'peut-on lire dans l'avis de décès de l'adolescent . La cérémonie sera suivie de l'inhumation dans le caveau de la famille au cimetière Ouest de Lens., disparu le 27 mai alors qu'il raccompagnait un ami chez lui au retour d'une discothèque. Son corps avait été retrouvé par de jeunes explorateurs urbains dans une boulangerie désaffectée, à proximité de son domicile.L'endroit n'étant accessible que par un trou dans le toit, les enquêteurs avaient d'abord privilégié la piste d'une chute accidentelle, mais s'intéressent depuis près d'un mois à l'hypothèse criminelle En attendant les obsèques, l'adolescent repose au, route de Lille. Les visites ont lieu entre 9 heures et 12 heures et de 14 heures à 18 heures.