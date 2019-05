A Lens, la culture et le bassin minier à l'honneur avec un concert de Gaëtan Roussel et d'autres festivités

Concert gratuit de Gaëtan Roussel



La base 11/19 au coeur de ce week-end d'ouverture

On y est ! La première projection est lancé. Retrouve un petit morceau en direct sur notre Instagram et encore plus si tu viens nous voir directement 😉 @euralens #ProjetRacines pic.twitter.com/qR3GpNH97f — Clément Lesaffre (@LeProjetRacines) 10 mai 2019

Début des projections sur les terrils de @LoosenGohelle à la tombée de la nuit !



Viiiiiite ! @euralens #odyssee2019 pic.twitter.com/TbA7KifxAB — Agglo Lens-Liévin (@AggloLensLievin) 10 mai 2019

14e édition de la Route du Louvre

Qu'est-ce que Euralens, à l'initiative du programme Odysée ? Créé en 2009, en amont de l'ouverture du musée Louvre-Lens, Euralens a voulu profiter de la visibilité de cet équipement pour "activer le développement du territoire" en rassemblant des acteurs "issus du Bassin minier du Pas-de-Calais". Dans ce projet, se retrouvent une quarantaine de collectivités, des techniciens ou des membres de la société civile.

Le programme joue aussi un "rôle d'incubateur de projets et de laboratoire de la métropolisation" selon le site officielle d'Odyssée. Il met en avant des "initiatives durables et innovantes en termes d'économie, d'urbanisme et de culture".

Par cette association, le Pôle métropolitain de l'Artois, qui réunit "150 communes et près de 650 000 habitants", a notamment été créé.

Pour les 10 ans de la création d'Euralens, le bassin minier est en fête. Différents événements sont prévus dans le cadre du programme Odyssée qui s'étalera sur six mois. Pour commencer, un invité de prestige attend les Lensois et les autres visiteurs : Gaëtan Roussel. Il donnera un concert gratuit dans le parc du musée.Le chanteur du groupe Louise Attaque interprétera ses plus grands titres tels que "Help myself" ou "Hope" dans le parc du Louvre-Lens à partir de 15 h 30. Bekar, révélation 2019 de la scène hip-hop régionale, ouvrira ce concert gratuit.L'artiste français Clément Lesaffre a ouvert les festivités d'Odyssée. Avec son documentaire projeté en plein air au pied du terril de Loos-en-Gohelle, il a voulu rendre hommage aux habitants du territoire. Chacun à leur tour, ils racontent leurs origines et leur appartenance au bassin minier.Cette projection est renouvelée ce samedi 11 mai, de 21 h 30 à minuit à la base 11/19 de Loos-en-Gohelle, puis le 22 juin au parc des îles à Hénin-Beaumont à 23 h 30 et le 28 juin, sur le terril n°3 à Bruay-la-Buissière à 23 h 30. L'entrée est gratuite.La base 11/19 de Loos-en-Gohelle accueillera aussi, ce samedi 11 mai, à partir de 14 h jusqu'à 00 h 30, des installations artistiques réalisées par les Faux Amis, des oeuvres de Benedetto Bufalino, des concerts et des spectacles de Art Track, une exposition de Jérémy Moncheaux ou encore des balades sur les terrils avec le CPIE. L'entrée est gratuite.Comme chaque année, les sportifs les plus ambitieux pourront parcourir les 42,195 kilomètres qui séparent Lille du musée du Louvre-Lens. Le départ sera donné rue de Faidherbe à Lille, à 9 h 30. L'organisateur propose aussi un 10 kilomètres qui partira lui de Loos-en-Gohelle, dans le centre-ville à 9 h 45 pour les femmes et à 10 h 10 pour les hommes. Des relais ou encore des randonnées de 10 à 20 kilomètres sont aussi au programme.