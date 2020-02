Lens : un dernier hommage a été rendu à l'ancien maire socialiste Guy Delcourt, décédé vendredi

"Humain"

Retour sur la carrière lensoise de Guy Delcourt, ancien maire disparu

Reportage du 31 janvier 2020

Une centaine de personnes, des habitants de Lens et des personnalités politiques, étaient présentes ce jeudi 6 février sur le parvis de l'hôtel de ville pour rendre un hommage républicain à Guy Delcourt, ancien maire PS (1998-2013), décédé vendredi 31 janvier à Arras à l'âge de 72 ans . Son épouse, sa fille et sa soeur étaient également présents. Parmi les politiques présents, les fidèles de l'ancien maire, et l'ancien Premier ministre Lionel Jospin.Pompiers et anciens combattants entouraient le cercueil couvert d'un drapeau tricolore disposé devant la mairie, où un portrait de l'ancien édile était également exposé.Le maire actuel, Sylvain Robert, qui a succédé à Guy Delcourt en 2013, a prononcé un discours. "Il fut un maire humain, déterminé et combatif, attaché aux valeurs qu'il a pu défendre au sein du mouvement coopératif, syndicaliste ou encore associatif", a-t-il dit. "Je retiendrai plus particulièrement deux projets phares de ses mandats : la rénovation profonde des quartiers de la Grande résidence et de la Résidence Sellier, et bien-sûr l'implantation du Louvre à Lens", a ajouté Sylvain Robert.La dépouille de Guy Delcourt a ensuite été transportée au crématorium de Vendin-le-Vieil, où ses obsèsques ont été célébrées dans l'intimé, après un discours public de Lionel Jospin.