Lens : Deux adultes et un jeune de 15 ans retrouvés morts dans un appartement

Un homme et une femme de 40 ans et un adolescent âgé de 15 ans ont été découverts morts vendredi après-midi dans un appartement de Lens. Ils ont été retrouvés dans leurs lits.

© MAXPPP

3 corps ont été retrouvés par les pompiers ce vendredi après-midi

Terrible découverte cet après-midi dans un appartement situé au rez de chaussée de la résidence Léo Lagrange, rue du stade à Lens.Les pompiers avaient été appelés car les personnes de l'appartement ne répondaient plus aux appels depuis quelques jours. Trouvant porte close, ils sont passés par la fenêtre et ont découvert les corps de trois personnes : un homme et une femme de 40 ans et un adolescent âgé de 15 ans, ils étaient tous dans leurs lits.Tous les trois étaient en "état de raideur cadavérique" donc décédés depuis plusieurs jours.La police judiciaire de Lille a été saisie, a indiqué le procureur de la République à Béthune, Thierry Dran.