Lens : deux ans après le meurtre de Théo Hallez, un homme mis en examen et écroué

En mai 2018, Théo Hallez, un adolescent de 14 ans, était porté disparu à Lens. En novembre de la même année, son corps était retrouvé dans une boulangerie désaffectée, non loin du domicile familial. 2 ans plus tard, un homme vient d’être mis en examen et écroué pour meurtre.