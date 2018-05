Lens : le faux policier à vélo a été mis en examen pour agressions sexuelles sur mineurs et écroué

Lens : un homme poursuivi pour une vingtaine d'agressions sexuelles sur des mineures

L'homme interpellé mercredi et poursuivi pour une vingtaine d'agressions sexuelles a été, après avoir été présenté au parquet de Béthune, a-t-on appris ce samedi de source judiciaire.Âgé d'une trentaine d'années, il se faisait passer pour un policier à vélo et, prétextant une recherche de stupéfiants, imposait des fouilles et des "palpations". On compte une vingtaine de victimes, dont également un jeune garçon.La Sûreté départementale du commissariat de Lens a mobilisé de nombreux effectifs sur cette affaire, s'associant même avec la brigade de recherches de la gendarmerie de Douai.Le suspect, condamné par la justice en 2005 pour des faits d'agressions sexuelles plus anciens, figurait depuis dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ( FIJAISV