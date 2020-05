Lens : une femme de 40 ans meurt dans l'incendie d'un squat

Une femme a perdu la vie dans l'incendie d'une maison, dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 5 mai à Lens (Pas-de-Calais).



Le sinistre s'est déclaré vers 0H30 dans une maison de deux étages de la rue Casimir Beugnet qui était, selon le SDIS du Pas-de-Calais, "désaffectée et squattée". Il s'agit d'un feu de détritus qui se serait propagé au plancher du premier étage.



Une quinzaine de pompiers ont été envoyés et une fois sur les lieux, les secours ont extrait du logement deux personnes : une femme de 40 ans brûlée et un homme de 49 ans conscient, mais qui avait inhalé des fumées.



Malgré les tentatives de réanimation, la femme a été déclarée décédée. L'homme, lui, a été hospitalisé au CH Lens.