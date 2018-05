Lens : un homme poursuivi pour une vingtaine d'agressions sexuelles sur des mineures

[#Interpellation] A la suite d'un important travail d'enquête, les policiers de Lens ont interpellé un individu soupçonné d'avoir commis une vingtaine d'agressions sexuelles sur des jeunes filles en se faisant passer pour un policier et en simulant des contrôles. Félicitations ! pic.twitter.com/lqyjX12jNv — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) 4 mai 2018

Faux contrôles

Mobilisation générale au commissariat de Lens

Une information judiciaire pour des faits d'doit être ouverte dans la journée de vendredi, selon le parquet de Béthune, à l'issue des 48 heures de garde à vue d'unsoupçonné d'avoir agresséet un jeune garçon entre août 2017 et fin avril 2018 dans l'arrondissement deprincipalement, et àL'homme, qui a reconnu la plupart des faits, se faisait passer pour un policier, en civil et à vélo, en simulant des contrôles. Les jeunes victimes sont âgéesLe suspect devrait êtredans les heures qui viennent.La série d'agressions a débuté à la mi-août 2017, avec un premier fait signalé dans l'arrondissement de Lens, suivi d'un second du même type fin septembre. Puis plus rien jusqu'à début avril dernier, où les choses se sont accélérées. Un homme d'circulant à vélo à proximité deset, où enfants et adolescents ont l'habitude de se retrouver, se faisait donc passer pour policier afin de procéder à de faux contrôles. Il portait même parfois uneà la ceinture, pour crédibiliser le rôle qu'il se donnait.Le suspect abordait les groupes de jeunes à qui il imposait des "palpations", soit disant à la recherche de possible produits stupéfiants. C'est lors de ces "fouilles" qu'il procédait à des attouchements. En garde à vue, il a reconnu avoir "caressé" le sexe de jeunes filles. Parmi les faits qui lui sont reprochés, figure une "pénétration digitale". Un acte qualifié desur le plan judiciaire, que le trentenaire nie jusqu'à présent.Face à la répétition des faits, suivant le même mode opératoire, la sûreté départementale du commissariat de Lens a mobilisé de nombreux effectifs, brigade des mineurs en tête, pour identifier et interpeller au plus vite l'auteur de ces agressions. Une collaboration avec la brigade de recherches de gendarmerie de Douai a par ailleurs permis d'obtenir une image de dos du suspect saisie par une caméra de surveillance à Orchies, où il a commis des agressions le 4 avril dernier.Un important travail depar rapport au signalement fourni par les victimes, sur la, sur les, ont permis aux enquêteurs de cibler un suspect, interpellé mercredi 2 mai à son domicile dans l'agglomération de Lens. "Lorsqu'il a ouvert la porte, il correspondait parfaitement" au profil de l'homme recherché, confie une source proche du dossier. Entendu dès mercredi soir, le trentenaire a rapidement reconnu les faits."Il est socialisé, a un travail. Il utilisait même la camionnette de sa société pour transporter son vélo", rapporte la même source. L'agresseur stationnait son véhicule à proximité des jardins publics, puis en sortait son VTT pour endosser son rôle de policier à vélo.Le suspect a, datant d'avant la création du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) en 2004.Des sous-vêtements de victimes ont fait l'objet d'analyses en laboratoire pour prélèvements d', en vue de confondre l'homme qui devrait être mis en examen dans la journée.