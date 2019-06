Lens : un homme retrouvé mort pendu dans sa cave, le corps lardé de coups de couteau

Enquête pour "recherche des causes du décès"

Le cops d'un homme âgé d'une cinquantaine d'années a été découvert dans le sous-sol d'un commerce à Lens, dans la nuit du mercredi 12 à ce jeudi 13 juin, a indiqué le parquet de Béthune en confirmant une information de La Voix du Nord Le gérant de la "Cordonnerie du Centre", située boulevard Basly, a été retrouvé pendu et son corps présentait des traces de blessures à l'arme blanche au niveau du thorax, du genou et du coude. La police avait été alertée par la famille, qui était sans nouvelles.Malgré ces blessures, le parquet de Béthune ne privilégie pas pour l'heure la piste criminelle, mais s'orienterait vers celle "d'un suicide précédé d'une tentative de suicide". Une thèse renforcée par l'absence totale de traces de lutte et d'effraction. La caisse du commerce n'a pas non plus été volée."À ce stade, l'enquête a été ouverte pour 'recherche des causes du décès'" indique le parquet. Une autopsie sera réalisée vendredi après-midi.