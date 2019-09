Lens : une jeune automobiliste miraculée après avoir été encastrée sous un poids lourd

"Elle a eu de la chance". C'est le commentaire d'une source policière après l'accident dont a été victime une jeune femme très tôt ce vendredi matin, sur la bretelle de sortie "Lens-centre" de l'autoroute A21. Sa peugeot 308 a terminé sa course sous un poids lourd, dans des circonstances que l'enquête devra préciser.

Contusions

Les images sont impressionnantes. "Elle a eu de la chance parce que c'est tout le côté passager et l'arrière de la voiture qui ont pris", déclare la même source. Âgée de 23 ans, l'automobiliste originaire de Bruay-la-Buissière a été transportée au centre hospitalier de Lens dans un état léger.



Elle ne souffrirait que de quelques contusions, avec une suspicion de fracture au bras. "Elle a surtout été blessée par les airbags", indique la police.



Les dépistages alcoolémie et stupéfiants se sont révélés négatifs pour les deux conducteurs impliqués.