Fin de l' #appelàtémoins . Lyse a été retrouvée saine et sauve cet après-midi. Merci de vos nombreux retweets. pic.twitter.com/cMTiK2YzVq — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) 9 mai 2019

Lyse, 14 ans, a été retrouvée saine et sauve quelques jours après avoir quitté dans la matinée du mardi 7 mai un service psychiatrique du centre hospitalier de Lens, où elle avait été admise début février à la suite de tentatives de suicide.La police avait ouvert une enquête pour disparition inquiétante et lancé un appel à témoins car l'adolescente était considérée comme fragile et était partie sans moyen de paiement ni téléphone. Elle a finalement été retrouvée indemne le jeudi 9 mai dans l'après-midi.