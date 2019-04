Lens : la manifestation des Gilets jaunes interdite à cause du match des Sang et Or

Les Gilets jaunes ne seront pas les bienvenus en ville à Lens, ce samedi 4 mai, a indiqué la préfecture du Pas-de-Calais ce mardi dans un communiqué. La manifestation, qui avait été déclarée en sous-préfecture le 26 avril, devait passer par le centre-ville et les abords du stade Bollaert-Delelis.



Des moyens publics "contraints" Or, le match Lens-Clermont, comptant pour la 36e journée du championnat, est prévu ce même samedi à 15 heures au stade des Sang et Or. Le préfecture dit avoir "attiré l'attention des organisateurs" sur ce timing en précisant que "les risques de difficultés n'étaient pas à exclure en cas de manifestation de voie publique concomitante ; dans un contexte où les moyens publics sont contraints". Comprendre : les forces de police seront déjà occupées ailleurs.



Toujours selon la préfecture, les organisateurs convoqués à la sous-préfecture auraient malgré tout maintenu leur projet de manifestation pour "bénéficier du fait qu'il n'y aurait pas de manifestation à Lille ce même jour et, de ce fait, attirer un nombre important de manifestants", en prévoyant 1000 à 1500 habitants, y compris depuis la Belgique.



Annulée, mais... Face aux difficultés rencontrées pour l'organisation de la manifestation, les organisateurs ont finalement décidé de l'annuler... mais "l'appel à manifester ayant déjà été lancé sur les réseaux sociaux, ils sont dans l'incapacité de préciser s'il y aura ou non des manifestants". Une situation un peu étrange, qui a motivé la décision de la préfecture d'interdire "pour des raisons de sécurité" la manifestation.



Une autre date a finalement été trouvée, pour le 18 mai.