Lens : la manifestation des Gilets jaunes interdite une fois de plus dans le centre-ville

Jusqu'à 7500 euros d'amende

Les Gilets jaunes seront une fois de plus persona non grata dans le centre-ville de Lens, samedi 18 mai pour le 27week-end de mobilisation des Gilets jaunesLa préfecture du Pas-de-Calais a pris un arrêté pour encadrer de façon stricte la manifestation prévue demain : "la manifestation organisée par les Gilets jaunes à Lens est interdite le samedi 18 mai de 8 heures à 24 heures" à l'intérieur d'un périmètre correspondant au centre-ville. Elle rappelle également que toute infraction peut être valoir à son auteur jusqu'à 6 mois de prison et 7500 euros d'amende.Cette décision a été prise notamment parce que l'itinéraire initialement proposé "emprunte des axes commerçants du centre-ville de Lens et met en danger la sécurité des manifestants et des usagers de la route", selon le préfet.Les semaines précédentes déjà, la préfecture du Pas-de-Calais avait pris des décisions similaires. La manifestation prévue le 30 avril avait notamment été interdite à cause du match du RC Lens contre Clermont ... et avait d'ailleurs été décalée à demain.