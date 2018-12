Gilets jaunes : une marche blanche à Lens en hommage aux dix morts depuis le 17 novembre

Gilets jaunes : une marche blanche à Lens en hommage aux 10 morts : "Il ne faut pas les oublier !"

Gerbe de fleurs et lâcher de ballons

Il y a eu, percutée par une voiture à Pont-de-Beauvoisin en Isère leIl y a eu, une octogénaire qui avait de sa fenêtre reçu une grenade lacrymogène au visage le à Marseille. Ou encore, renversé par un poids lourd près d'Agen le: trois Gilets jaunes, six automobilistes ou motards et une dame qui fermait seulement ses volets.pour rendre hommage aux personnes qui ont succombé depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, le 17 novembre., selon notre journaliste sur place, à marcher en silence, portant des pancartes et des croix de bois. Partis à 10 heures, ils ont déposé une gerbe de fleurs au pied du monument et ont fait un lâcher de ballons.Plusieurs d'entre eux envisagent des actions à la suite du rassemblement, cet après-midi, sans que l'on sache ce qui est prévu.