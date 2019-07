Lens : la mère et le beau-père attachent leur enfant nu à un arbre pour le punir et filment la scène

Les deux enfants ont été placés

Attacher son enfant nu à un arbre pour le punir. C'est la scène qui s'est déroulée dans un foyer à Lens (Pas-de-Calais), selon une information de La Voix du Nord confirmée par la police.La mère, originaire de Lens et âgée de 31 ans, aurait demandé au beau-père de l'enfant, âgé de 12 ans, de le ligoter nu à un arbre. Pour aggraver le supplice, elle a pris des photos et filmé la scène, filmant en particulier au niveau de son sexe. Elle a ensuite envoyé la vidéo à l'ancienne nounou du garçon. c'est cette dernière qui a alors alerté la police.Le couple a été déféré devant le parquet de Béthune vendredi 5 juillet et attend de comparaître devant le tribunal. La mère a reconnu les faits et a expliqué que c'était "une punition que l'enfant méritait", selon la police. Avec son compagnon, ils sont poursuivis pour violences aggravées sur mineurs de moins de 15 ans et diffusion d'images à caractère pédopornographique.La mère est connu de la justice pour le même type de faits. Elle avait déjà puni son fils de la même manière, en le laissant nu dans la rue, car il avait volé un vélo. Elle est aussi mère d'une fille de 10 ans, qui, elle, n'aurait jamais subi ces "punitions". Les deux enfants ont fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire.