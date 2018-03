Lens : patron d'une friperie, il accroche des vêtements gratuits pour les sans-abris

Intervenants : Zack Hadjam, commmerçant - Reportage de Chloé Borgnon et Damien Louvet. Montage de Rémy Maucort.

Des vêtements gratuits en plein hiver, c'est un beau geste de solidarité qui a fait des heureux, dans les rues de Lens.0"Ça me permet de rester propre et de me changer régulièrement" confie une dame, qui salue l'initiative de Zack Hadjam.Ce dernier est patron d'une friperie depuis un an, et voilà un mois qu'il accroche des vêtements au grillage qui jouxte sa boutique. "." explique-t-il.Les vêtements qu'il met à leur disposition ne viennent pas de dons,. "Les vêtements viennent de particuliers qui nous revendent leurs vêtements justement pour vider leurs armoires, ce qui fait qu'on peut justement soit les vendre à prix modique, ou éventuellement les donner."