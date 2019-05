Lyse, 15 ans, a quitté dans la matinée du mardi 7 mai un service psychiatrique du cente hospitalier de Lens, où elle avait été admise début février à la suite de tentatives de suicide.



La police a ouvert une enquête pour disparition inquiétante et lance un appel à témoins pour retrouver cette adolescente fragile, originaire de Calais. Elle ne possède ni moyen de paiement, ni téléphone.

Signalement

Lyse est de type européen, a les cheveux longs châtains, les yeux marrons et est de corpulence normale. Elle a 17-18 d'âge apparent, indique la police.



Au moment de sa disparition, elle était vêtue d’un pantalon beige à carreaux, de baskets noires et d'un blouson en simili-cuir noir.

Toute personne susceptible de fournir des renseignements au sujet de cette affaire est priée de prendre contact avec les enquêteurs de la Brigade des mineurs de la Sûreté Départementale de Lens Agglomération au 03-61-19-73-36 (heures ouvrables) ou au 03.21.13.50.83/84 en dehors des heures ouvrables, week-end et jours fériés.