Lens : le préfet du Pas-de-Calais interdit une contre-manifestation antifasciste au meeting de Marine Le Pen de samedi

Marine Le Pen se rendra à Lens pour un meeting le 29 février, organisons une riposte antifasciste !

Rdv à 14h30 au parking d'Action, défendons notre bassin minier ! pic.twitter.com/hSw2y1CcCs — GTA NP2C (@GTA_NP2C) February 21, 2020

Je vous donne rendez-vous ce samedi 29 février à 15h pour le meeting de Marine Le Pen à Lens, ouvert à toutes et tous !



➡️ Salle Amicale du 4, place Saint-Léonard, 62300 Lens



Ouverture des portes à 14h30 pic.twitter.com/Bjnh9Y5MPK — Steeve Briois (@SteeveBriois) February 26, 2020



Manifestation non déclarée en préfecture

Le périmètre d'interdiction de manifester à Lens le samedi 29 février / © Préfecture du Pas-de-Calais



Un collaborateur du député de Bruay-le-Buissière entarté

Les "antifa" sont bien décidés à perturber par tous les moyens la tenue du meeting du Rassemblement national (RN), organisé samedi à Lens. Le préfet leur interdit tout rassemblement dans un large périmètre autour.Depuis plusieurs jours, via les réseaux sociaux, plusieurs groupes antifascistes appellent les Lensois à une contre-manifestation, le samedi 29 février à 14h30.Les antifascistes entendent perturber la venue de Marine le Pen au cercle du 4 (place Saint-Léonard à Lens) pour une réunion publique de soutien aux candidats aux municipales, samedi, à 15 heures.Les têtes de liste du Pas-de-Calais y sont attendues.Craignant des troubles à l'ordre public et des débordements, le préfet du Pas-de-Calais, Fabien Surdy, a décidé d'interdire cette contre-manifestation, non déclarée en préfecture.Le périmètre d'interdiction de manifester dépasse très largement la salle municipale où se tient le meeting. La plage horaire de cette interdition, de 12 h à 23 h, est elle aussi nettement supérieure à la durée prévue de la réunion publique.Mardi dernier à Bruay-La-Buissière, un collaborateur du député de la 10e circonscription du Pas-de-Calais Ludovic Pajot (Rassemblement national, RN) a été entarté et "agressé" à la permanence de l'élu, comme l'ont relaté nos confrères de la Voix du Nord La vidéo a été diffusée sur le compte twitter « Action Antifa NP2C » , qui revendique des actions antifascistes dans le Nord-Pas-de-Calais.Une plainte a été déposée et une enquête ouverte.