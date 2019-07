Lens : sitôt sorti de prison, un homme est écroué pour tentative de meurtre sur sa compagne

Plongée dans un coma artificiel



Il nie tous les faits

Lundi 22 juillet, route de la Bassée à Lens, un homme se rend chez un couple d'amis en début de matinée. Il découvre la femme, le visage complètement tuméfié et la tête défigurée, portant de nombreuses traces de coups, a indiqué une source proche du dossier. À tel point qu'il décide d'appeler les urgences.Transportée au CHR de Lille, la quadragénaire a été plongée dans un coma artificiel pour soulager ses douleurs, comme le précise La Voix du Nord . En parallèle, son compagnon est interpellé.Âgé de 40 ans, il venait de sortir de prison il y a 15 jours, déjà pour violences conjugales contre cette même femme. Il avait interdiction de rentrer en contact avec elle, chose qui ne l'a pas empêché de dormir au domicile de sa compagne dans la nuit du dimanche 21 juillet au lundi 22 juillet.Pendant sa garde à vue, le suspect a tout nié. Selon lui, la victime était ivre et serait tombée à plusieurs reprises, la tête contre le sol. Le parquet, devant lequel il a été déféré, n'a pas retenu sa version. L'homme a été mis en examen et incarcéré pour tentative d'homicide volontaire.Depuis janvier 2019, 81 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint en France, selon la page Facebook Féminicides par compagnons ou ex En 2018, les victimes s'élevaient à 121 et en 2017, à 130, selon le secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes . La France est le deuxième pays où le nombre de féminicides est le plus élevé en Europe, après l'Allemagne.