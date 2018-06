Un Lensois champion de France de barbe catégorie freestyle

Lourdel Jordan Je vous annonce officiellement que je suis champion de France de barbe

Lourdel Jordan Je vous annonce officiellement que je suis champion de France de barbe

Samedi soir,, originaire de, est devenu champion de France de barbe. Il a remporté la première place dans la catégorie Freestyle. C'était la seconde édition du Championnat de France de barbe. Une compétition officielle qui récompense les plus belles barbes et moustaches de France. Il y avait ce week-end 62 candidats. Parmi les catégories dans lesquelles ils concourent, la barbe moustache, la barbe Garibaldi ou encore la barbe freestyle...A voir la réaction de Jordan Lourdel (cf vidéo ci-dessous) à l'annonce de son nom par le présentateur de la soire, on comprend que c'est une grandejoie pour ce barbu.est aussi connu à Lens pour être très investi dans la lutte contre le cancer. Il marche beaucoup pour récolter des fonds faire essayer de faire avancer la recherche.Leest un "spectacle de pilosité, inspiré de ses homologues américains et allemands, pour désigner les virtuoses français de la barbe qui ont un sens de la créativité et un attrait particulier pour follicule facial jusqu’à l’élever au rang d’accessoire de mode ou d’œuvre d’art."