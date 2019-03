Libercourt : les 3 petits-enfants de Patrice et Lydie Maninchedda ont été rapatriés de Syrie

[🔴 Communiqué de presse]

Lydie Maninchedda, sa fille Julie et son premier bébé, en 2014 en Allemagne. / © DR

"Ils sont Français"

Les parents d'une Nordiste morte en Syrie réclament le retour de ses trois orphelins

Inquiétude

Les 3 petits-enfants de, habitants dedont la fille est morte en Syrie, ont été rapatriés en France. C'est son avocat qui a annoncé l'information ce vendredi après-midi. La Nordiste avait lancé un appel au Président de la République pour que ces enfants qui vivaient dans un camp enpuissent être élevés enLes 3 enfants de 1,3, et 5 ans ont été remis en charge par les autorités judiciaires et pris en charge médicalement et psychologiquement. "Ils seront ensuite confiés à l'aide sociale à l'enfance, dans l'attente de rtrouver leurs grands-parents", indique l'avocat de la famille, Martin Pradel."Nous avons toujours su qu'il était possible à la France de venir en aide à ces touts-petits. Nous sommes heureux de savoir que nos petits-enfants sont désormais entre les mains de professionnels de l'enfance. Nous sommes des grands-parents impatients, le moment venu de les serrer dans nos bras", ont réagi dans un communiqué Lydie et Patrice Maninchedda. Les autorités françaises ont rapatrié vendredi "plusieurs" enfants de jihadistes , "orphelins et isolés, âgés de 5 ans et moins, qui se trouvaient dans des camps du nord-est de la Syrie", avait indiqué ce vendredi midi le ministère des Affaires étrangères. Ces enfants, les premiers à être rapatriés de Syrie, étaient dans des familles d'accueil ou des camps, tous orphelins au moins de mère même si l'incertitude subsiste sur le sort de certains pères, selon une source diplomatique.alors que de nombreux autres enfants français sont toujours déteneus dans les camps de prisonniers en Syrie", a réagi Me Pradel.Des familles militent en France pour le retour de ces enfants, pointant qu'ils sont victimes d'une situation qu'ils n'ont pas choisie, les autorités françaisestardaient jusqu'à présent à organiser des rapatriements. "Imaginez la souffrance de ces enfants qui sont abandonnés, qui n'ont plus leur maman, avait témoigné il y a quelques jours sur France 3 Mme Maninchedda. Ils sont Français, leur mère est Française, pourquoi on ne les ramène pas rapidement avant qu'il ne soit trop tard ? Les conditions sanitaires sont déplorables, on ne peut pas laisser vivre des enfants sous une tente, sans nourriture, sans soins, sans médicaments. Il y a des épidémies, des enfants qui y sont morts, dans ces camps".Mercredi soir, le présidentsemblait avoir douché les espoirs des familles, qui demandent depuis plusieurs mois le retour de leurs enfants, pour les juger en France, et de leurs petits-enfants, au titre de la protection de l'enfance. "Pour ce qui est des enfants, c'est une approche au cas par cas qui est menée, en particulier en lien avec la Croix-Rouge internationale. C'est une approche humanitaire qui est suivie et avec beaucoup de vigilance", avait déclaré M. Macron depuis Nairobi.Des propos qui ont suscité des réactions indignées au sein du Collectif familles unies, qui regroupe 70 familles françaises dont des proches ont rejoint un territoire tenu par le groupe, dont le dernier bastion dans l'Est syrien est en train de céder sous l'assaut de la coalition arabo-kurde des Forces démocratiques syriennes (FDS).En France, pays occidental le plus touché par les attentats perpétrés au nom du groupe Etat islamique (EI), le sujet est sensible. Selon un sondage publié fin février, 89% des Français se disent "" d'un éventuel retour des jihadistes (adultes, donc), et 67% se disent favorables à laisser la Syrie et l'Irak prendre en charge les enfants.