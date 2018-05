Libercourt : la station Total de nouveau attaquée

Deux indvidus ont braqué mercredi la station-service Total-Access située rue Fernand Darchicourt à Libercourt. L'attaque a eu lieu en pleine après-midi, vers 15h30. Cagoulés et gantés, les deux hommes ont fait irruption dans le commerce et menacé l'employé avec une arme de poing, exigeant le contenu de la caisse.



Ils ont dérobé quelques centaines d'euros en liquide et sont repartis avec leur butin à bord d'une voiture. Le véhicule, de marque Citroën, a été retrouvé plus tard calciné dans Nord, à Camphin-en-Carembault. Il s'agissait d'une voiture volée.



La sûreté urbaine du commissariat de Lens est chargée de l'enquête. La station Total de Libercourt a déjà été attaquée à de multiples reprises dans les années passées.