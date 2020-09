Ligue 1 : Lens ramène un nul frustrant de Nîmes

(1-1) C'est fini à Nîmes sur ce match nul entre les Sang et Or et les Crocodiles ! #NORCL #rclens pic.twitter.com/FOMZPbokn0 — Racing Club de Lens (@RCLens) September 27, 2020

"C'est un bon point, mais il y a de la frustration." Yannick Cahuzac, capitaine du RC Lens

Les réactions d'après match

Il est toujours très satisfaisant – le Racing est sixième de Ligue 1 avec dix points – mais ce dimanche, il y auraLes Lensois ont tout bien fait à Nîmes, un peu plus loin au classement (14e) mais dont l’objectif est le même que les Nordistes : le maintien. Après une grosse entame, un coup franc sur la barre transversale de Gael Kakuta (5e) et une frappe de Jonathan Clauss (8e),dominateur et jamais mis en danger. Jusqu’à ce but de Nîmes. "On a été costauds, on a reculé en fin de match mais on s'est créés des occasions, on aurait pu tuer le match, a jugé le capitaine du RCL Yannick Cahuzac après le match, au micro de Téléfoot. C'est un bon point, mais il y a de la frustration.""Il y a de la frustration et de la déception. On était assez proche de remporter ce match. On a eu la maîtrise avant la pause, quand on a bien défendu en avançant. On a davantage souffert collectivement quand Nîmes a poussé en seconde mi-temps. Au final, on perd deux points, mais il y avait aussi un adversaire. Après, on prend dix points sur nos quatre derniers matches et c'est un très bon premier point de passage après cinq matches de Ligue 1.": "Prendre ce but à la fin du match est frustrant. La physionomie du match nous déçoit un peu, mais après la pause, on a commencé à perdre des duels. On a manqué de maîtrise au milieu de terrain. Cela dit, on s'est dépouillé collectivement pour ramener quelque chose à Lens. Prendre un point à Nîmes, c'est positif."