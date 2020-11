Ligue 1: le RC Lens avant son match de rattrapage contre Nantes

25 joueurs disponibles

"Notre mission première, c'est le maintien. Mais pourquoi pas une 2ème, une 3ème ou une 4ème mission ?" Franck Haise

A la veille de Lens-Nantes, Franck Haise a fait le point sur son groupe lors du traditionnel point presse.La crise covid qui a provoqué une longue coupure pour les Sang et Or est désormais oubliée. Le RCL a enchaîné deux rencontres sans défaite: le spectaculaire 4-4 contre Reims, puis la victoire (1-0) dimanche à Dijon. 4 points qui ont permis à Lens de se replacer en 9ème position au classement de la ligue 1, avec deux matches en retard.Le premier sera rattrapé mercredi soir contre Nantes.Question principale: Franck Haise fera-t'il tourner son effectif ?" J'ai deux options", a répondu l'entraîneur lensois." Soit conserver une dynamique de groupe ; soit faire tourner en prévision du progtamme qui nous attend". Une réponse du Normand bon teint qu'il est...Il est vrai que les Sang et Or vont enchaîner 8 matches jusqu'à la fin de l'année. D'où l'importance pour lui d'avoir "un groupe qui vit bien. Tous les joueurs se sentent concernés depuis le début de saison. Nous avons un jeu qui demande beaucoup d'engagement, d'investissement, d'efforts. Pour garder un équilibre entre la dynamique actuelle et la fraîcheur, il faut prévoir entre 2 et 5 changements".Pour assurer cette longue série, Franck Haise aura donc besoin d'un groupe élargi. Cela tombe bien car à part Cheikh Traoré, qui repart à Clairefontaine pour s'entraîner après une rupture du tendon d'achille, tout le monde est là."On ne va pas jouer ces 3 matches en une semaine à 25, mais 15, 16 ou 17 joueurs, c’est fort possible."C'est ainsi que le meneur lensois, Gaël Kakuta, a été ménagé à Dijon. Ignatius Ganago et Seko Fofana, qui reviennent de blessures, ont joué dimanche. Mais seront-ils titulaires contre Nantes ? Là aussi, le coach artésien reste évasif ." Nous avons encore un entraînement cet après-midi, et nous verrons bien. Pour Gana, cela fait un moment qu'il a repris l'entraînement.et je pense qu’il peut commencer un match, même si le finir, c’est autre chose. Je me donne encore un peu de temps pour décider si ce sera mercredi ou dimanche, mais il est en mesure de le faire. "En ce qui concerne Fofana, Franck Haise confie:" j’ai des idées que j’ai partagées avec certains du groupe et avec lui, mais je ne vais les partager qu’avec ces personnes là pour le moment », Il n'en dira pas plus.En tous cas, Lens espère poursuivre sur cette bonne lancée, sans changer ses objectifs." Notre mission première, c'est le maintien. Cela n'empêche pas qu'il puisse avoir une 2ème, une 3ème ou une 4ème mission en cours de saison (...) L'ensemble des joueurs connaît le potentiel de l'équipe. Mais le moindre relâchement pourrait nous handicaper. C'est pourquoi, sans jouer les père Fouettard, je dois le leur rappeler. Mais ce sont des gens très matures."Franck Haise s'attend à un match difficile contre Nantes." Une équipe avec des joueurs de qualité et d'expérience, bien équilibrée entre son potentiel offensif et sa défense. Christian Gourcuff travaille pour cela".(8ème journée de ligue 1), mercredi (19h) au stade Bollaert-Delelis. Arbitre: Florent Batta. Match à huis clos.