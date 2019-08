Une première pour Troyes à domicile contre le RC Lens

Pas cadré un seul tir

Troyes a remporté sa première victoire de la saison à domicile, ce samedi 24 août, aux dépens de Lens, battu logiquement 2 à 0. L'équipe troyenne est passée du même coup dans la première moitié de tableau, lors de cette 5e journée de Ligue 2, au stade de l'Aube.Après 2 échecs chez eux, les hommes de Laurent Battles ont enfin trouvé le chemin du succès et pointent désormais à la 9e place, avec 7 points à six longueurs du premier Lorient, seul leader depuis vendredi après sa victoire (2-1) au Mans.Les Troyens devancent désormais les Lensois à la différence de buts. Alors que Lens se positionnait à la 9e place du championnat, le club des Sang et Or se trouve rétrogradé à la 11e place.Au terme d'une première période assez terne sans véritables occasions de but, l'ESTAC a fini par trouver l'ouverture dans le temps additionnel. Sur un coup franc de Maxime Barthelme, le Malien Boubakar Kouyate, monté dans la surface, s'est élevé plus haut que les défenseurs lensois et a trompé d'une puissante tête croisée Jean-Louis Leca (1-0, 45+2).Dans le même temps, les hommes de Philippe Montanier, jusque-là invaincus à l'extérieur avant ce match, n'ont pas cadré un tir. Malgré les efforts des Artésiens pour revenir au score en seconde période, ce sont les Troyens qui doublaient la mise grâce au jeune Lenny Pintor (2-0, 83e) qui trompait du plat du pied Leca, au terme d'un contre initié par Chris Bédia.Le 13 août, Lens était venu s'imposer dans l'Aube en battant Troyes 2 à 1, au 1er tour de la Coupe de la Ligue. En clôture de cette 5e journée, Guingamp (13e) accueillera Valenciennes (10e) lundi 26 août au Roudourou.