Mercato : Gaël Kakuta (Amiens) de retour au RC Lens ? Le joueur se serait mis d'accord avec les Sang et Or

Le quotidien sportif L'Equipe affirme ce samedi, sur son site internet, que Gaël Kakuta a trouvé un accord pour rejoindre le RC Lens, promu en Ligue 1, avec un contrat qui devrait s'étendre sur trois ans.

Mais le club artésien doit encore s'entendre avec l'Amiens SC, avec lequel l'international congolais de 29 ans est encore engagé jusqu'en juin 2022. Selon L'Equipe, les Picards réclameraient 5 millions d'euros pour ce transfert, là où Lens ne souhaiterait pas débourser plus de 4 millions.

Un transfert à Lens serait un retour aux sources pour Gaël Kakuta, né à Lille et formé chez les Sang et Or dès l'âge de 8 ans. Il n'a en revanche jamais joué en pro sous le maillot lensois puisqu'il avait quitté le club en 2007, à 16 ans, pour rejoindre les Blues de Chelsea en Angleterre.

En 11 années de carrière professionnelle, Kakuta a évolué dans 11 clubs différents : Chelsea (Angleterre), Fulham (Angleterre), Bolton (Angleterre), Dijon, Vitesse Arnhem (Pays-Bas), Lazio de Rome (Italie), Rayo Vallecano (Espagne), Séville (Espagne), Hebei China Fortune (Chine), Deportivo La Corogne (Espagne) et Amiens.

Interrogé sur ce possible transfert, le RC Lens n'a pas souhaité faire de commentaire ce samedi soir.