Mercato - RC Lens : l'ailier droit Corentin Jean prêté aux Sang et Or

Corentin Jean prêté au RC Lens par Toulouse

Images de Mustapha Nezzari

Mercato d'hiver du RC Lens ARRIVEE :

► Corentin Jean (Toulouse, prêt) DEPARTS :

◄ Maxence Carlier (Laval, transfert définitif)

◄ Arial Mendy (Orléans, prêt)

"Pour un joueur c'est difficile de refuser de venir à Lens, surtout avec ce gros challenge de la montée en Ligue 1 !". Tels ont été les premiers mots de Corentin Jean en tant que joueur du RC Lens, ce jeudi, en conférence de presse.Âgé de 24 ans, l'ailier droit toulousain est prêté par le TFC jusqu'à la fin de la saison de Ligue 2. Ce prêt pourra être converti en transfert définitif si Lens lève son option d'achat."Devant on a un manque de jeu d'appel et de profondeur, Corentin Jean a cette qualité pour compléter celles des autres", a commenté Philippe Montanier, l'entraîneur des Sang et Or.Corentin Jean a débuté chez les pros à Troyes en 2012 avant d'être recruté par l'AS Monaco qui reprêtera ensuite à Troyes puis à Toulouse, où il sera définitivement transféré en 2017. International français U21, il s'est gravement blessé à l'entraînement en mars dernier, victime d'une rupture des ligaments croisés. Il n'a repris la compétition que tout récemment : 6 petites minutes contre Monaco, le 4 décembre. "Je suis animé d'un sentiment de revanche. Je veux montrer ce que je vaux", annonce le néo-Lensois.