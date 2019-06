Mercato - RC Lens : Arnaud Pouille confirme les noms des quatre premières recrues

RC Lens : Arnaud Pouille confirme les noms des quatre premières recrues

12/13 de France 3 Nord Pas-de-Calais du 6 juin 2019.

Discussions pour Gillet et Fortes

Ces quatre noms circulaient déjà dans la presse depuis plusieurs semaines mais n'avaient pas encore été officialisés jusqu'à présent par le RC Lens car le mercato ne débute officiellement et juridiquement que le mardi 11 juin.Ce jeudi, sur le plateau du 12/13 de France 3 Nord Pas-de-Calais, Arnaud Pouille, le directeur général des Sang et Or, a toutefois confirmé l'arrivée des milieux de terrain Yannick Cahuzac (34 ans, ex-Toulouse) et Manuel Perez (28 ans, ex-Clermont), deux joueurs en fin de contrat avec leurs clubs respectifs.Il a également mentionné deux autres noms : "(Clément) Michelin et Florian Sotoca". Le premier, âgé de 22 ans, évoluait cette saison avec l'AC Ajaccio au poste d'arrière-droit, prêté par Toulouse. Champion d'Europe U19 avec l'équipe de France en 2016, il s'est engagé pour trois ans avec Lens selon L'Equipe. Le second, âgé de 28 ans, a inscrit 12 buts et délivré 5 passes décisives en Ligue 2 avec Grenoble. On ignore en revanche les montants des indemnités de transferts, Michelin et Sotoca n'étant pas en fin de contrat.Arnaud Pouille a par ailleurs indiqué que des négociations étaient en cours pour prolonger le contrat du milieu belge, qui fut l'un des hommes de l'équipe pendant les play-offs. "Il a la proposition depuis hier donc on va en discuter avec lui".Idem pour le défenseur, qui était prêté cette saison par Toulouse et qui a encore deux ans de contrats avec les Violets. "On discute avec Toulouse et son représentant, mais lui n’est pas libre. Mais on va faire en sorte que…", a indiqué le directeur général lensois.Ces dernières semaines en revanche, les Sang et Or ont officialisé les premiers contrats pro de plusieurs jeunes issus du centre de formation comme le milieu défensif Tom Ducrocq (19 ans), le milieu offensif Adam Oudjani (17 ans), l'attaquant Corentin Lemaire (20 ans) et le milieu Charles Boli (20 ans, fils de Roger Boli).