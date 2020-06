Mercato - RC Lens : le défenseur Loïc Badé signe pour 3 ans

Natif de Sèvres, en région parisienne, Loïc Badé a signé avec le club artésien, promu en Ligue 1, son premier contrat professionnel, a indiqué le Racing dans un communiqué.Sur le site des Sang et Or, le directeur général Arnaud Pouille a évoqué une "grosse demande de clubs français et étrangers" pour engager le défenseur du HAC."J'ai eu plusieurs propositions de différents clubs, a confirmé le joueur, qui a finalement opté pour le défi lensois. Je me suis rendu compte de l'importance du projet sportif, de l'ambition du club, de son désir de ne pas se fixer de limites." Preuve que "le Racing reste attractif", s'est félicité le dirigeant artésien.Loïc Badé ne compte à ce jour que sept matches disputés chez les pros, en Ligue 2, avec Le Havre.