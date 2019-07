Mercato - RC Lens : Jean-Ricner Bellegarde file à Strasbourg

🚨 L’espoir lensois Jean-Ricner #Bellegarde, 21 ans, est la première recrue 2019/2020 du Racing. Le milieu de terrain a signé un contrat de quatre ans ✍️

Bienvenue @Bellegarde_Jr 🔵⚪️

➡️ https://t.co/7kmIX4FM8c pic.twitter.com/xv1oU3YdJO — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) 2 juillet 2019

Le transfert a été officialisé ce mardi après-midi : Jean-Ricner Bellegarde, 21 ans, est désormais un joueur d'un autre Racing Club, celui de Strasbourg. Le jeune milieu de terrain franco-haïtien s'est engagé pour 4 ans avec l'équipe alsacienne squi a remporté la Coupe de la Ligue la saison dernière."Le RC Lens aura toujours une place particulière dans mon cœur parce que j’y ai vécu des moments extraordinaires, c’est là ou j’ai été formé en tant que joueur mais aussi en tant qu’homme", a réagi Bellegarde sur le site officiel des Sang et Or . "Je sais que mes potes vont me manquer, la ferveur des supporters aussi même si je sais qu’à Strasbourg, cela peut être bien chaud aussi comme ambiance. Je crois qu’au niveau de la passion, je ne serai pas dépaysé... Je souhaite de tout cœur retrouver les Sang et Or très prochainement en Ligue 1 !"Celui que l'on surnomme "Jean-Jean" est arrivé à Lens à l'âge de 15 ans, après la faillite de son premier club formateur, Le Mans. Il a disputé 70 matches sous les couleurs artésiennes, inscrivant un total de 6 buts. Le dernier, c'était contre Dijon lors du barrage aller d'accession en Ligue 1. Selon La Voix du Nord , la vente de Bellegarde va rapporter environ 2 millions d'euros au RC Lens qui a obtenu également un pourcentage sur une future revente.