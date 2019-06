Mercato : le RC Lens recrute Vitor Costa, défenseur latéral brésilien

Vitor #Costa est lensois.



Le défenseur brésilien s'est engagé pour un an sous forme de prêt



🇧🇷 📝 📷 Toutes les photos et réactions sur https://t.co/PewLTuojZA#mercato #RCLens #FierDEtreLensois #LensoisPourToujours pic.twitter.com/fJ4dVOAt0t — Racing club de Lens (@RCLens) 27 juin 2019

"C’est un peu l’inconnu pour le grand public puisque c’est notre recrue que l’on connait sans doute le moins", reconnaît Arnaud Pouille, le directeur général du RC Lens, dans le communiqué diffusé ce jeudi soir par les Sang et Or. "Nous sommes néanmoins bien renseignés. Nous allons apprendre à connaitre l’homme mais depuis 2 jours, il nous a montré beaucoup d’envie afin de se fondre le plus rapidement possible dans notre environnement"."Je suis un joueur moderne qui sait attaquer mais qui n’oublie jamais de défendre", explique Vitor Costa dans ce même communiqué. "J’ai un profil technique comme beaucoup de brésiliens, j’aime aller de l’avant mais mon passage pendant 3 ans au Portugal m’a appris la rigueur défensive".Âgé de 25 ans, cet arrière-gauche brésilien a un parcours atypique : il appartient toujours à l'Esporte Club Internacional de Lages, un modeste club brésilien évoluant en deuxième division du championnat de l'état de Santa Catarina. Mais ce dernier le prête depuis trois ans à des clubs plus "huppés" : d'abord à Avai au Brésil en 2016, puis à Arouca (2division portugaise) pendant deux ans et enfin à Aves (1division portugaise) cette saison, où il a inscrit un but et délivré une passe décisive.Son prêt à Lens est d'une durée d'un an et comprend une option d'achat. Vitor Costa est la 9recrue du club artésien sur ce mercato d'été.