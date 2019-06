Mercato - RC Lens : Steven Fortes définitivement transféré

Steven Fortes (à droite) lors des barrages contre Dijon. / © JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

Steven Fortes reste à Lens. A l'issue de de son prêt de six mois dans l'Artois, les Sang et Or sont parvenus à trouver un accord avec Toulouse pour son transfert définitif. Un deal officialisé de façon originale sur les réseaux sociaux ce vendredi, avec une conversation téléphonique - faussement "fuitée" - entre le joueur et Arnaud Pouille, le directeur général du RCL.Le défenseur central de 26 ans a signé un contrat de 3 ans avec une année en option. Natif de Marseille, Steven Fortes avait évolué auparavant à Arles-Avignon et Le Havre, avant de rejoindre Toulouse à l'été 2017."Les six mois passés (à Lens) ont été très bénéfiques pour moi même si la saison ne s’est pas terminée comme on le voulait", a déclaré le joueur dans le communiqué du club , en reférence à la défaite contre Dijon lors des barrages Ligue 1 / Ligue 2. On se souvient notamment que Steven Fortes était sorti du terrain sur civière après un violent choc avec son gardien Jérémy Vachoux "Dans l’engagement, la volonté affichée sur le terrain, son côté "lâche rien", on avait l’impression qu’il était lensois depuis toujours", a commenté de son côté Arnaud Pouille. "C’est une personne riche sur le plan humain, et je n’ai jamais entendu quelqu’un émettre la moindre réserve sur lui. Nous tenons à remercier Steven pour son discours : il nous disait qu’il se sentait très bien au club et dans la région, qu’il avait envie de continuer l’aventure et ce malgré les sollicitations de clubs de Ligue 1. Il a tenu sa parole".Steven Fortes est la huitième recrue de ce mercato pour Lens. Il retrouvera à La Gaillette deux ex-Toulousains, Yannick Cahuzac et Clément Michelin.