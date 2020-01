Mercato - RC Lens : Walid Mesloub, libéré de son contrat, s'en va au Qatar

📢Walid #Mesloub s'engage à Umm Salal

Walid a été libéré de son contrat par le RC Lens afin de pouvoir s'engager avec le club d'Umm Salal au Qatar. Bonne continuation @walidmeslouboff

Réactions ▶️ https://t.co/y1Ifq8V9hU#Mercato #rclens pic.twitter.com/tVL3WYEo0F — Racing club de Lens (@RCLens) January 20, 2020

Le mercato d'hiver du RC Lens ARRIVEES :

► Corentin Jean (Toulouse, prêt) DEPARTS :

◄ Maxence Carlier (Laval, transfert définitif)

◄ Arial Mendy (Orléans, prêt)

◄ Walid Mesloub (Umm Salal, QAT)

Arrivé à Lens en janvier 2018, Walid Mesloub, 34 ans, quitte officiellement ce lundi les Sang et Or. Le club artésien l'a libéré de son contrat qui s'étendait jusqu'en juin 2021. Le milieu de terrain algérien a pu ainsi s'engager avec le club qatarien d'Umm Salal."Walid a beaucoup compté sur et en dehors du terrain depuis son arrivée au Racing et le club tient à le remercier pour son exemplarité et son intégrité", a commenté Arnaud Pouille, le directeur général du RC Lens dans un communiqué . "L’arrivée de renforts lors du mercato estival a apporté de la concurrence et a eu pour conséquence la baisse de son temps de jeu. Il n’a pour autant jamais cherché d’excuses ou critiqué les choix qui ont été faits.""Je ne vais pas le cacher, j’aurais voulu jouer davantage mais les résultats actuels prouvent que les décisions sont les bonnes", indique Walid Mesloub dans ce même communiqué. "Je suis arrivé à un âge où les choix ne peuvent plus être uniquement que sportif. En signant ce nouveau contrat, c’est une véritable opportunité pour ma famille et moi. Je pense avoir encore un peu de temps devant moi et je suis persuadé pouvoir rendre de beaux services sur le terrain".Walid Mesloub n'a disputé que dix matches avec Lens cette saison (sept en Ligue 2 et trois en Coupe de la Ligue).