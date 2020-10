Méricourt : 13 chiots morts découverts dans des sacs poubelle au pied d’une benne de recyclage de vêtements

Les chiots ont été retrouvés au pied d'une benne de recyclage de vêtements, à Méricourt. • © Melissa Bng / Facebook

30 millions d'amis porte plainte

C’est une découverte que Mélanie, 21 ans, aurait préféré éviter. Mercredi après-midi, une de ses amies promène son chien non loin de la gare de Méricourt. En passant à côté d’une benne de recyclage de vêtements, une odeur pestilentielle s’échappe des sacs poubelle posés les uns contre les autres. La jeune fille s’approche et aperçoit des poils. Apeurée, elle prévient son amie Mélanie qui travaille dans la boulangerie située à quelques mètres.Les deux jeunes filles font alors une macabre découverte : des chiots morts sont entassés dans des sacs poubelles et des cartons. "Je suis immédiatement partie chercher des gants dans la boulangerie où je travaille, raconte Mélanie. Puis j’ai tout soulevé… et on en a compté 13." La majeure partie ont été entassés dans un cabas de courses en plastique, les autres disséminés dans des cartons.Les treize chiots ont vraisemblablement été tués dès leur naissance, puisqu’ils avaient encore le cordon ombilical lorsqu’ils ont été découverts. Il s’agirait, d’après les premières constatations, de bulldogs. "On a tout de suite prévenu la police et les services techniques de la mairie, qui sont venus les récupérer" explique Mélanie. Une société d’équarrissage, qui s’occupe des dépouilles d’animaux, est également intervenue.Des photos ont été partagées sur le groupe Facebook de la commune, et la publication est devenue virale. La Fondation 30 millions d’amis a contacté les jeunes filles et va déposer plainte contre X ce lundi. Des faits passibles d’une amende de 30 000 euros et de 2 ans d’emprisonnement.