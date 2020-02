Meurtre de Laura Bernard, 16 ans, à Sallaumines : un témoin a assisté au crime

Visage partiellement dissimulé



Information judiciaire

Que s'est-il vraiment passé le 30 janvier dernier dans un parc de Sallaumines (Pas-de-Calais), où a été découvert le corps sans vie de Laura Bernard , 16 ans, tuée à coups de couteau ?Alors qu'aucune interpellation n'a pour l'instant eu lieu dans cette affaire, on apprend aujourd'hui du parquet de Béthune l'existence d'un témoignage capital.Un témoin dit en effet avoir assisté au crime, non loin de l'impasse Bauduin, et affirme que "la jeune fille aurait été agressée par un individu masculin dont le visage était partiellement dissimulé, armé d'un couteau, qui la maintenait de force au sol", indique le parquet dans un communiqué. "Menacé par l'assaillant, le témoin est parti chercher des secours et a retrouvé quelques instants plus tard la victime inanimée".Laura Bernard, scolarisée au lycée professionnel "La Peupleraie" de Sallaumines, a été tuée alors qu'elle rentrait des cours vers 17h30 le 30 janvier. L'autopsie a révélé quatre coups de couteau : deux au thorax et deux à la gorge. L'adolescente n'a subi aucune violence sexuelle.De nombreuses auditions dans l'entourage familial et amical de la victime ont été menées par les enquêteurs de la brigade criminelle de la police judiciaire de Lille, qui ne privilégie aucune piste, selon le parquet de béthune.Une information judiciaire devrait être ouverte et la nomination d'un juge d'instruction devrait intervenir dans les prochains jours, ajoute le communiqué.Samedi 8 février, 500 personnes se sont rassemblées à Sallaumines en hommage à Laura Bernard.