Municipales à Lens : la participation est plus faible à midi qu'au niveau départemental

Taux de participation à #lens à midi : 19,10%. Soit en-dessous de la moyenne départementale: 21,37%. #Municipales2020 pic.twitter.com/pr55hTYryf — Emmanuel Crepelle (@ecrepelle) March 15, 2020

Les Lensois ne se sont pas précipités vers les urnes ce dimanche matin. A midi, la participation n'était que de 19,10% selon nos confrères de La Voix du Nord.C'est en-dessous de la moyenne départementale du Pas-de-Calais (21,37%) mais légèrement au-dessus de la moyenne nationale en France métropolitaine (18,38%).Lors des précédentes élections municipales de 2014 à Lens, le taux de participation avait été de 54,66% à l'issue du premier tour.Cette année, le maire PS sortant, Sylvain Robert, brigue un second mandat avec sa liste "Lens Toujours Avec Vous". Il a face à l'issue cinq autres adversaires : son ancienne adjointe écologiste, Naceira Vincent ("Lens Verts l'Avenir", EELV), Bruno Clavet ("Lens Bleu Marine", RN), l'ex-UDI Bruno Ducastel ("Agir pour Lens"), Frédéric Cotton ("Lens en Commun 2020", DVG soutenu par LFI) et Michel Darras ("Lutte Ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs" EXG).Lens compte un peu plus de 30 000 habitants.Sur France Info, retrouvez le détail des résultats du 1er tour des Municipales à Lens