Municipales à Lens : suivez le débat entre les quatre principaux candidats

En direct sur France 3 Nord Pas-de-Calais

Qui sont les candidats à débattre ?

, ex-UDI et à la tête de la liste "Agir pour Lens", il s'agit du seul élu d'opposition encore en activité, les autres ayant soit rejoint la majorité, soit abandonné en cours de mandat. Naceira Vincent, candidate EELV et ancienne adjointe de Sylvain Robert, élue pour la première fois à Lens en 2001 ; elle est à la tête de la liste "Lens Verts l'Avenir"

© FREDERIK GILTAY / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

Quels sont les enjeux à Lens ?

Élections municipales : suivez le débat à Lens

Qui dirigera Lens (Pas-de-Calais) et ses 31 000 habitants pour les cinq ans à venir ? À l'approche des élections municipales, prévues les 15 et 22 mars, nous accueillons sur le plateau de France 3 Nord Pas-de-Calais, un débat entre les quatre principaux candidats.Il sera diffusé ce mercredi 4 mars à 21H45 sur l'antenne régionale.Chaque candidat viendra avec une photo de Lens censée incarner leur vision de la ville.Le débat sera axé autour de trois grandes questions, à commencer par le développement économique de la ville et la protection des commerces du centre-ville, notamment face à la concurrence de la zone commerciale "Lens 2" à Vendin-le-Vieil.La sécurité sera également abordée, notamment la question de la création d'une police municipale, et surtout si elle doit être armée ou non.Enfin, Lens compte 60% de logements sociaux, un énième héritage de l'exploitation minière. La question des logements sociaux est également au centre de la campagne.